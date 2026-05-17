Врио губернатора Брянской области Ковальчук отправил в отставку правительство региона

Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук подписал указ об отставке регионального правительства.

В документе также отмечается, что правительство области должно продолжать выполнять свои полномочия до вступления в должность "лица, избранного губернатором Брянской области".

Владимир Путин назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области в среду, 13 мая. Вместе с тем президент принял отставку экс-главы региона Александра Богомаза.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Богомазу предложат новое место работы, а 14 мая стало известно, что он зарегистрирован депутатом Госдумы. Члены Центральной избирательной комиссии РФ приняли данное решение единогласно.