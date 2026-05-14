Путин наградил экс-главу Брянской области Богомаза орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского, рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин в ходе церемонии представления врио губернатора Егора Ковальчука. Об этом сообщает ТАСС.

Он также поблагодарил Богомаза за многолетнюю работу на благо Брянской области и России.

13 мая Путин принял отставку Богомаза, который решил оставить пост по собственному желанию. Вместе с этим президент назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже объявил, что Богомазу предложат новое место работы, а 14 мая стало известно, что он зарегистрирован депутатом Госдумы. Члены Центральной избирательной комиссии РФ приняли данное решение единогласно.

