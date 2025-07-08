08 июля, 17:20Политика
Замминистра финансов Курской области Гапонова подала в отставку
Фото: телеграм-канал "Курская область"
Заместитель министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова подала в отставку, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Людмила Гапонова 11 июля по собственному желанию покидает пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области. В последнее время она исполняла обязанности министра", – говорится в публикации.
Ранее председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев решил покинуть пост по собственному желанию. Его заявление планировалось рассмотреть на внеочередном заседании.
Кроме того, мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку из-за перехода на новую работу. Его решение поддержали депутаты городского совета. Исполняющим обязанности назначена первый замглавы Анапы Светлана Балаева.
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