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08 июля, 17:20

Политика

Замминистра финансов Курской области Гапонова подала в отставку

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Заместитель министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова подала в отставку, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Людмила Гапонова 11 июля по собственному желанию покидает пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области. В последнее время она исполняла обязанности министра", – говорится в публикации.

Ранее председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев решил покинуть пост по собственному желанию. Его заявление планировалось рассмотреть на внеочередном заседании.

Кроме того, мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку из-за перехода на новую работу. Его решение поддержали депутаты городского совета. Исполняющим обязанности назначена первый замглавы Анапы Светлана Балаева.

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