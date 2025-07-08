Замминистра финансов Курской области Гапонова подала в отставку

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Заместитель министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова подала в отставку, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Людмила Гапонова 11 июля по собственному желанию покидает пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области. В последнее время она исполняла обязанности министра", – говорится в публикации.

Ранее председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев решил покинуть пост по собственному желанию. Его заявление планировалось рассмотреть на внеочередном заседании.

Кроме того, мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку из-за перехода на новую работу. Его решение поддержали депутаты городского совета. Исполняющим обязанности назначена первый замглавы Анапы Светлана Балаева.