Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого автономного округа

Фото: kremlin.ru

Ирина Гехт стала новым врио губернатора Ненецкого автономного округа. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Также документом российский лидер освободил с поста Юрия Бездудного, который руководил регионом с 2020 года.

Гехт занимала пост председателя правительства Запорожской области с мая 2024 года. Однако в середине января она подала в отставку. До этого чиновница работала в Челябинской области: сначала в качестве первого заместителя губернатора, а с 2014 по 2019 год представляла регион в Совете Федерации.

Сам Бездудный ранее заявил о переходе на новую работу. Он отметил, что его деятельность на севере была посвящена людям, и подчеркнул, что многое было сделано совместно с жителями региона, что способствовало его росту и развитию. Также он пожелал округу процветания.