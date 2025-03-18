Глава Ненецкого АО Бездудный объявил о переходе на новую работу

Фото: телеграм-канал "БЕЗДУДНЫЙ LIVE"

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сообщил о переходе на новую работу. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

По словам главы округа, его жизнь на севере была посвящена людям. Он указал, что вместе с гражданами было сделано многое, благодаря чему регион рос и развивался.

"Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь", – сказал Бездудный.

Обращаясь к жителям, он подчеркнул, что годы работы в НАО стали "настоящей школой жизни, а учителями – северяне". Бездудный также пожелал округу процветания.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников подал заявление об отставке. С его слов, за три года работы на данном посту удалось обновить всю сеть уличного дорожного освещения, благоустроить дворы, обновить школы и детсады. Однако, уточнил он, его администрации не удалось начать газификацию предприятий и крупных учреждений, а также работу по реконструкции Усинского водовода.