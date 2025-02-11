Мэр Магадана подал в отставку

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, сообщает РИА Новости.

"Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам", – заявил мэр.

Депутаты Магаданской городской думы планируют рассмотреть заявление Гришана 12 февраля. В 2024 году депутаты оценили работу Гришана на посту мэра как "неудовлетворительную".

По словам депутатов, мэр недостаточно занимался вопросами уборки снега, благоустройства и борьбой с бродячими собаками. Сам Гришан обвинял представителей думы в "сведении личных счетов".

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова, который занимал эту должность с 2021 года. До этого свои полномочия досрочно прекратил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Уточнялось, что он перешел на новую работу. Временной исполняющей обязанности главы Химок назначена Елена Землякова.

