11 февраля, 10:56Политика
Мэр Магадана подал в отставку
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, сообщает РИА Новости.
"Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам", – заявил мэр.
Депутаты Магаданской городской думы планируют рассмотреть заявление Гришана 12 февраля. В 2024 году депутаты оценили работу Гришана на посту мэра как "неудовлетворительную".
По словам депутатов, мэр недостаточно занимался вопросами уборки снега, благоустройства и борьбой с бродячими собаками. Сам Гришан обвинял представителей думы в "сведении личных счетов".
Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова, который занимал эту должность с 2021 года. До этого свои полномочия досрочно прекратил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Уточнялось, что он перешел на новую работу. Временной исполняющей обязанности главы Химок назначена Елена Землякова.