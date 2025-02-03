Путин снял с должности замминистра юстиции Вуколова

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Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Вуколов с 2001 по 2008 год занимал руководящие должности в аппарате правительства России. В сентябре 2021 года он был назначен на должность замминистра юстиции. Вуколов курировал департамент социального законодательства, а также департамент государственной политики в сфере уголовно-исполнительной системы и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова подала в отставку. Именно она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности корпорации Meta (признана в РФ экстремистской), которой принадлежат Instagram, Facebook.

В конкурсе на замещение Солоповой участвует председатель Бабушкинского районного суда Москвы Евгений Комиссаров.