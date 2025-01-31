Председатель Тверского суда Москвы Солопова подала в отставку

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Председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова подала в отставку, говорится на сайте Квалификационной коллегии судей города.

Она сложит полномочия 17 марта 2025 года. В конкурсе на замещение ее поста участвует председатель Бабушкинского районного суда Москвы Евгений Комиссаров.

Солопова работает судьей с 1989 года. В 1998 году заняла должность зампреда Лефортовского суда, а с 2002 года возглавила Басманный суд. В 2013 году Солопова была назначена на должность председателя Тверского суда. Именно она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности корпорации Meta (признана в РФ экстремистской), которой принадлежат Instagram, Facebook.

Ранее семь председателей судов и трое судей Ростовской области одновременно подали в отставку. Были прекращены полномочия председателей Ворошиловского, Кировского, Красносулинского, Миллеровского и Пролетарского районных судов, а также Белокалитвинского и Шахтинского городских судов. Также подали в отставку судьи Ростовского областного суда. Причина такого решения не сообщалась.

