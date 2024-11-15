Десять судей в Ростовской области одновременно подали в отставку

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Семь председателей судов и трое судей Ростовской области одновременно подали в отставку. Об этом говорится на сайте коллегии.

Их полномочия были прекращены 15 ноября на внеочередном заседании на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации".

В отставку ушли председатели Дмитрий Григорьев (Ворошиловский районный суд), Али Хайбулаев (Кировский районный суд), Александр Емелин (Белокалитвинский городской суд), Валерий Орлов (Красносулинский районный суд), Максим Корчинов (Миллеровский районный суд), Алексей Берестовой (Пролетарский районный суд) и Лариса Коротун (Шахтинский городской суд).

Также подали в отставку судьи Ростовского областного суда – Александра Микулина и Ирина Худякова и судья Миллеровского районного суда Анжела Шоркина. При этом причина отставки десяти судей не сообщается.

Ранее Верховный суд подтвердил отставку удмуртской судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм. Таким образом, суд оставил без изменений решение Дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ от 21 мая 2024 года и сохранил наложенное ранее дисциплинарное взыскание. Верховный суд подтвердил, что действия женщины несовместимы с высоким званием судьи.

Судью лишили полномочий за тесные отношения с адвокатом, с которым она проживала. Она также передавала контактную информацию адвоката потенциальным клиентам в рекламных целях, что нарушает судейскую этику.

