Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"

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Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону отправил в СИЗО на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки "Алля-Аят" (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор суда.

"Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 мая включительно", – заявил судья.

При этом одна из участниц, Екатерина Козадаева, была отправлена под домашний арест.

По информации суда, все они осуществляли вербовку в организацию граждан под зарубежным кураторством.

Ранее главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля-Аят" задержали в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ РФ совместно с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России по региону. В правоохранительных органах сообщили, что структура координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки.

