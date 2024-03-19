Путин указал на участие западных спецслужб в подготовке терактов на территории России

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Владимир Путин указал на причастность западных спецслужб к проявлениям терроризма и экстремизма на территориях РФ. Об этом он сообщил во время своего выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

В связи с этим президент РФ заявил о важности работы органов контрразведки России.

"Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши тех же самых западных спецслужб, так и других важных направлений", – уточнил он.

При этом глава государства сообщил, что диверсанты хотели устроить террористический рейд на приграничной территории России, а именно в городах и населенных пунктах Белгородской и Курской областей, однако по итогу понесли потери, включая бронетехнику и артиллерию.

"Что касается этих предателей, которые нападают на приграничные территории РФ, то их хозяева вообще не жалеют: бросают их прямо как пушечное мясо на убой", – подытожил Путин.

Ранее российский президент рассказал, что все попытки прорыва украинских ДРГ, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу РФ провалились. Он поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, проявленные во время деятельности в Новороссии и Донбассе. Путин указал, что силовики выполняли боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера.

При этом глава государства призвал ФСБ не забывать про "предателей", которые входят в состав украинских ДРГ. Президент поручил искать их поименно и наказывать без срока давности, "где бы они ни находились".



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