Путин заявил о провале попыток украинских ДРГ прорваться через границу РФ

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Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва украинских ДРГ, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу РФ провалились. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, проявленные во время деятельности в Новороссии и Донбассе. Путин указал, что силовики выполняли боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера.

Российский лидер заявил, что сотрудники службы в прошлом году осуществляли грамотную работу. По словам Путина, они стояли на страже конституционного строя и выполняли задачи в зоне спецоперации. Президент отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп ВСУ. Кроме того, служба проводила успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, указал он.

Россияне, продолжил президент, ждут от ФСБ и других спецслужб результативных и наступательных действий в ответ на стоящие вызовы.

Президент подчеркнул, что российская сторона всегда будет помнить сотрудников ФСБ, которые пали при исполнении долга. Он также заверил, что власти поддержат их семьи.

Вместе с тем Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, которые входят в состав украинских ДРГ. Президент поручил искать их поименно и наказывать без срока давности, "где бы они ни находились".

"Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", – цитирует президента ТАСС.

Кроме того, отметил глава государства, диверсанты были намерены провести на границе РФ террористический рейд, однако понесли потери.

Между тем стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили пункт дислокации украинской ДРГ у границ Курской области ударами авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В Минобороны уточнили, что российские войска также ликвидировали ДРГ ВСУ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

Днем ранее армия России совершила удар с беспилотником по украинской диверсионно-разведывательной группе. Данная ДРГ осуществила попытку продвинуться к российской границе. По информации оборонного ведомства, активность украинских диверсантов зафиксировали в северной части населенного пункта Лукашовка.



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