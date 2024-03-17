Три украинских беспилотника были сбиты в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.

"Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО", – написал он.

Шапша подчеркнул, что обошлось без разрушений инфраструктуры и жертв. На месте происшествия работает оперативная группа.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ отразили украинскую атаку по территории России, сбив 8 беспилотников, реактивный снаряд системы РСЗО Vampire и ракету "Точка-У".

До этого пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона на ехавшую машину в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа.