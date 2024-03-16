16 марта, 04:14Происшествия
Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона на ехавшую машину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, находившиеся в ней", – написал глава региона.
Гладков рассказал, что пострадавшие получили контузии и осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
На протяжении 15 марта, Белгородская область подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. Гладков сообщал о двух пострадавших после атаки на город. Спустя некоторое время появилась информация о погибшем участнике территориальной самообороны региона.
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