Участник теробороны погиб после обстрела Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска атаковали город Грайворон Белгородской области, в результате чего погиб участник территориальной самообороны региона. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, погибший часто помогал вывозить мирных граждан и обеспечивал безопасность в своем округе. Со слов Гладкова, участник теробороны заступил на дежурство утром 15 марта. В момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, были посечены соседние здания торговых площадей. Повреждения получили семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля. На территории ЧП работают все оперативные службы, заключил Гладков.

15 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды запускали сирены ракетной опасности.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом. Атака произошла около 08:15 по московскому времени.

Позже Гладков рассказал, что в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали два человека. Один мужчина получил ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких бедер, у второго мужчины оказалось посечено лицо из-за осколков стекла.

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