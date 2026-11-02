ГАИ Москвы: водителям нужно сменить резину и проверить тормоза перед зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С наступлением холодов водителям необходимо проверить техническое состояние машин и заменить летние шины на зимние, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что при низких температурах летняя резина теряет эластичность, из-за чего увеличивается тормозной путь. Поэтому автомобилистам рекомендуют также оценить степень износа протектора и убедиться в исправности тормозной системы.

Кроме того, перед зимним сезоном следует залить незамерзающую жидкость и проверить состояние щеток стеклоочистителей. Отдельное внимание стоит уделить аккумулятору, световым приборам, уплотнителям и замкам.

В ГАИ подчеркнули, что подготовка автомобиля к холодам помогает повысить безопасность движения в зимний период.

Ранее Минтранс России напомнил автомобилистам о необходимости перейти на зимнюю резину до 1 декабря из-за похолодания и заморозков. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, использование летних шин запрещено с декабря по февраль.

Оптимальным временем для замены резины эксперты называют период, когда среднесуточная температура опускается до 5–7 градусов. Зимние шины должны иметь маркировку M+S, M S или M&S.

