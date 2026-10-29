В Минтрансе РФ порекомендовали водителям сменить летнюю резину на зимнюю до 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Российским автомобилистам необходимо сменить шины на зимние до начала декабря, учитывая похолодание и наступление заморозков. Об этом сообщает Минтранс России в МАХ.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", использование летней резины запрещено с декабря по февраль. При этом оптимальным временем для смены шин эксперты называют период, когда среднесуточная температура опускается до 5–7 градусов и начинаются устойчивые заморозки.

В Минтрансе пояснили, что на холоде летние шины становятся жесткими и теряют эластичность. Из-за этого ухудшается сцепление и увеличивается тормозной путь. Зимняя резина по закону может быть как шипованной, так и нешипованной. В ведомстве уточнили, что главное требование – наличие маркировки "M+S", "M S" или "M&S".

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве на следующей неделе начнется "автомобильная зима", водителям пора готовиться к переходу на зимнюю резину. В начале ноября в столице похолодает до 0–5 градусов, а 3–4 ноября возможен первый снег. Во второй пятидневке месяца ожидаются заморозки, а после 5–6 ноября местами может временно образоваться снежный покров.

