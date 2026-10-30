30 октября, 07:54Спорт
Москвичей с особенностями здоровья пригласили на соревнования по дартсу и жульбаку
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
Москвичей с особенностями здоровья приглашают на бесплатные соревнования по дартсу и жульбаку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Окружные состязания назначены на 31 октября. Они пройдут с 15:30 до 18:30 в спортивном комплексе "Движение" по адресу Дорожная улица, дом 44.
Принять участие могут совершеннолетние граждане с общими заболеваниями. Формат турнира судейская коллегия определит непосредственно в день соревнований – с учетом числа зарегистрировавшихся спортсменов.
Участие в соревнованиях доступно по предварительной регистрации на месте в день мероприятия. Для этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, а также справку о медико-социальной экспертизе, врачебно-трудовой экспертной комиссии или иной документ.
Спортсменам посоветовали прийти в спортивной форме и взять сменную обувь.
Кроме того, все желающие могут бесплатно посетить тренировки по фитнесу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят в парках, на стадионах и в жилых кварталах три раза в неделю. Одна тренировка длится час. Фитнес рассчитан на участников в возрасте 18 лет и старше.
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