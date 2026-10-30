В России увеличился спрос на тыквы

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Продажи тыкв в России увеличились на 66% в период с 1 по 20 октября по сравнению с аналогичным периодом в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из торговых сетей.

В годовом выражении штучные продажи прибавили 17%. Сильнее всего растет интерес к очищенной тыкве – ее покупали в 2,3 раза чаще, чем годом ранее. Такую динамику аналитики объясняют увлечением здоровым образом жизни: тыкву включают в рацион как источник клетчатки, витаминов и минералов.

К ключевым регионам поставок тыквы в 2026 году отнесли юг России, а также Московскую, Калужскую и Воронежскую области. Отвечая на растущий спрос, торговые сети выводят на полки продукты с тыквой в составе. В частности, покупателям предлагают протеиновое мороженое и сосиски с этим ингредиентом.

Ранее нутрициолог Елена Милаева рекомендовала добавить тыкву, брокколи и свеклу в осенний рацион для поддержания организма в период осенних инфекций. В сезонных овощах содержатся полезные вещества, необходимые в холодное время года. Кроме того, перечисленные продукты стоят дешевле многих привозных аналогов.