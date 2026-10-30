Посвященные тропикам экскурсии пройдут в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.msu.ru

Обзорная экскурсия "Жизнь за стеклом: тропики и субтропики" впервые пройдет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Главной частью маршрута станет Викторная оранжерея, которая обычно закрыта для самостоятельного посещения. Там представлены гигантские кувшинки.

Экскурсия также охватит остальные оранжереи комплекса. Гостям расскажут, почему одни растения охотятся на насекомых, другие маскируются под иные виды, а третьи вырастают до гигантских размеров, взбираются вверх или селятся на соседях. Отдельное внимание уделят невероятным превращениям листьев и цветков, секретам эволюции и истории ботанической коллекции.

Участники узнают, какие дары тропических растений стали частью культуры народов мира. Посетить экскурсию могут взрослые и дети старше 7 лет. Сад расположен по адресу проспект Мира, 26/1.

Ранее в Субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" начался сезон цветения камелий. Как правило, в Японии, Корее и Китае, откуда родом эти растения, цветение начинается в ноябре и длится 2–3 месяца. Цветы распустились в саду благодаря специально созданному микроклимату и правильно подобранному освещению.

