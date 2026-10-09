Ромашки и одуванчики могут снова зацвести в Москве из-за перепада температур

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повторное цветение дикорастущих растений возможно в столичном регионе в октябре. Для этого потребуется кратковременное похолодание с последующим потеплением, заявил Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

По словам эксперта, одной лишь теплой осени для этого недостаточно. Дикорастущие виды ориентируются не только на тепло, но и на продолжительность светового дня, которая осенью уменьшается. Садовые культуры, такие как хризантемы и астры, продолжат цвести, а вот дикие растения – нет.

Спровоцировать повторное цветение может резкий скачок температуры. Если похолодает хотя бы на сутки, например до 5 или 0 градусов, а затем снова потеплеет до 12–15 градусов, растения могут "проснуться".

"Растение как будто подумает, что прошла зима и оно опять проснулось. В этом случае в Москве и Московской области могут полноценно зацвести луговой клевер, одуванчики, луговые ромашки и цикорий", – добавил собеседник агентства.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда наступит "глубокая" осень в Москве. По его прогнозам, период золотой осени подойдет к концу в городе 14 октября. После этого начнется "глубокая" осень, которая продлится до 28-го числа.