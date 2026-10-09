Похолодание и дожди придут в столицу на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди придут в Москву в понедельник, 12 октября. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ночью 12-го числа ожидается от 9 до 12 градусов, днем потеплеет до 14–17 градусов. На следующий день температура сохранится на том же уровне, но погода начнет постепенно улучшаться.

"С середины следующей недели похолодает, но столбики термометров только лишь устремятся в положенное в октябре климатическое русло", – уточнил Тишковец.

При этом предзимняя погода, согласно прогнозам, наступит в Москве и Подмосковье лишь в первой половине ноября. Тогда среднесуточная температура приблизится к нулю. Кроме того, в этот период будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега.