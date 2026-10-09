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09 октября, 13:21

Общество

9 октября в Москве стало самым теплым днем с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятница, 9 октября, в Москве и области стала самым теплым днем с начала месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В своем канале Позднякова также опубликовала снимок уличного термометра, на котором зафиксировано значение в 17 градусов тепла.

Тем не менее уже в понедельник, 12 октября, в столицу придут дожди. Ночью будет от 9 до 12 градусов, днем потеплеет до 14–17 градусов. Период золотой осени в Москве завершится 14 октября, а на следующий день в столице начнется "глубокая" осень, которая продлится до 28 октября.

При этом синоптики уверены, что предзимняя погода установится в Москве и Подмосковье только в первой половине ноября, когда среднесуточная температура приблизится к нулю градусов и начнутся осадки в виде мокрого снега.

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