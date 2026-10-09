Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Днем, а также в ночь на субботу, 10 октября, ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду", – пояснили синоптики.

Предупреждение будет действовать до 09:00 10 октября. По действующей шкале Бофорта скорость ветра 15 метров в секунду оценивается в 7 баллов из 12 – такой ветер называют "крепким".

В Гидрометцентре РФ также рассказали, какой будет погода в столичном регионе в течение дня. В частности, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Москве столбики термометров повысятся до 17–19 градусов, а в Подмосковье – до 15–20 градусов.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что предзимняя погода установится в Москве и Подмосковье только в первой половине ноября, когда среднесуточная температура приблизится к нулю и начнутся осадки в виде мокрого снега.

До этого в регионе сохранится относительно теплая погода. Во второй половине октября днем ожидается 10–15 градусов, а ночью – 5–10 градусов. В конце месяца температура начнет снижаться, однако все равно останется выше климатической нормы, что подтверждает большинство климатических моделей.

