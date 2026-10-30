Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 109 БПЛА, летевших на столицу

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России уничтожили еще 25 дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Градоначальник указал, что на месте падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Новая атака на столицу началась вечером 29 октября. За это время на подлете к городу нейтрализовали 109 вражеских аппаратов.

На фоне этого аэропорты московского авиаузла ввели ограничения. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают и не выпускают самолеты в целях обеспечения безопасности полетов.