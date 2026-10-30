Шереметьевский тоннель на ТТК в Москве промоют к зиме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют Шереметьевский тоннель на Третьем транспортном кольце (ТТК) в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы выполнит бригада из четырех человек с привлечением трех единиц специализированной техники. Для очистки поверхностей будут использоваться механические и ручные методы с применением нейтрального моющего средства. При этом полностью движение перекрывать не будут.

Тоннель с двумя направлениями находится на пересечении ТТК и Шереметьевской улицы. Последний капитальный ремонт с заменой покрытия и бортового камня там проводился в 2015 году.

Вместе с тем к холодному времени года подготовят и Новокутузовский тоннельный комплекс на западе столицы. Для промывки специалисты будут использовать тоннелемоечную и поливомоечную машины. Полосы перекроют поочередно, чтобы не мешать водителям.