Из столичных прудов начали убирать утиные домики перед зимой

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве приступили к демонтажу плавучих домиков для уток – до середины ноября специалисты должны снять с воды и отправить на хранение 209 конструкций, сообщает портал мэра и правительства столицы.

С наступлением холодов водоплавающие птицы в основном покидают столичные водоемы и улетают на юг. Чтобы лед и морозы не повредили деревянные постройки, их перевозят на берег. Сначала конструкции весом от 30 до 50 килограммов доставляют лодками, затем поднимают и грузят в транспорт. В некоторых случаях для этого задействуют технику с кранами-манипуляторами.

Зимой домики будут храниться на площадках территориальных подразделений ГУП "Мосводосток". До весны сотрудники проверят их состояние, удалят загрязнения с платформ, фасадов и крыш. Поврежденные детали при необходимости отремонтируют или заменят. Также специалисты проверят тросы, которыми конструкции закреплены за якорями.

По словам начальника отдела планирования, контроля и анализа предприятия Светланы Бутушиной, обслуживание конструкций проводят круглый год. В теплый сезон специалисты следят за их состоянием, а зимой ремонтируют и готовят к следующему периоду эксплуатации.

Плавучие домики служат укрытием для водоплавающих птиц, в том числе утят. Их размещают преимущественно на водоемах, где птицам сложно выбраться на сушу. При обновлении прудов специалисты также создают пологие участки берега, чтобы птицы могли несколько раз в день покидать воду.

ГУП "Мосводосток" отвечает за содержание 290 городских прудов – очищает водную поверхность и берега, а также поддерживает природную среду водоемов. В рамках реабилитации специалисты меняют очертания берегов и дна, создают условия для самоочищения воды. С 2012 года работы провели на 178 водных объектах.

Ранее в Москве начали осеннюю посадку тюльпанов разных сортов. Клумбы украсят желтые, красные, белые и розовые цветы, а также разноцветная древесная щепа, которая защищает растения от морозов.

Луковицы высаживают в октябре, чтобы они успели укорениться до холодов. Весной тюльпаны распустятся к майским праздникам и украсят городские набережные, площади, парки и скверы.

