Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Московском регионе предстоящей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заморозки до минус 5 градусов возможны в столичном регионе ночью 22 октября. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, ночь пройдет при переменной облачности и без осадков. В столице температура воздуха составит от 0 до 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. На востоке региона местами похолодает до минус 5 градусов.

Днем не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 11–13 градусов, в Подмосковье – до 8–13 градусов.

При этом октябрь 2026 года в столице вошел в число трех самых теплых в истории по итогам первых двух декад. Средняя температура воздуха в этот период составила 10 градусов, что на 3,2 градуса выше нормальных значений. Октябрь этого года оказался на третьем месте после 1974 и 2020 годов.