Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 16:06

Общество

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Московском регионе предстоящей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заморозки до минус 5 градусов возможны в столичном регионе ночью 22 октября. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, ночь пройдет при переменной облачности и без осадков. В столице температура воздуха составит от 0 до 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. На востоке региона местами похолодает до минус 5 градусов.

Днем не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 11–13 градусов, в Подмосковье – до 8–13 градусов.

При этом октябрь 2026 года в столице вошел в число трех самых теплых в истории по итогам первых двух декад. Средняя температура воздуха в этот период составила 10 градусов, что на 3,2 градуса выше нормальных значений. Октябрь этого года оказался на третьем месте после 1974 и 2020 годов.

Метеоролог объяснил появление необычных облаков над Москвой

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика