Основателя издательства "Черная сотня" Дмитрия Бастракова объявили в розыск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vsiaker

МВД России объявило в розыск основателя и главного редактора издательства "Черная сотня" Дмитрия Бастракова. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В карточке указано, что Бастраков разыскивается по уголовной статье. При этом конкретная статья Уголовного кодекса не уточняется.

Ранее журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом и участником запрещенного в России экстремистского объединения) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В реестре указаны его дата и место рождения – 3 августа 1958 года, Ленинград.

Также Таганский суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в России иноагентом). Ему вменяют деятельность иностранной организации, признанной нежелательной в РФ. Срок ареста составит два месяца и начнет исчисляться с момента экстрадиции Фишмана в Россию либо его задержания на территории страны.