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15 октября, 17:08

Политика

Журналиста Александра Невзорова включили в перечень террористов и экстремистов

ТАСС/AP/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом и участником запрещенного в России экстремистского объединения) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В реестре приведены его данные: Невзоров Александр Глебович, родился 3 августа 1958 года в Ленинграде.

Лицам и организациям, включенным в этот список, нельзя взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в Сети, проводить публичные мероприятия и участвовать в выборах. Кроме того, для них закрыты любые финансовые услуги, кроме тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

Ранее Невзорова заочно заключили под стражу. Ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности.

Кроме того, он проходит по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Оно было возбуждено в 2022 году. Журналиста при этом объявили в розыск. Также Невзорова и его супругу Лидию (признана участником объединения, чья деятельность запрещена в России) включили в перечень террористов и экстремистов как объединение в марте 2025 года.

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