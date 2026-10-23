Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 23 октября средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников, летевших на столицу. Позднее Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 26 БПЛА на подлете к городу. На фоне этого в аэропортах столицы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Позже в Шереметьево объявили воздушную тревогу. В авиагавани эвакуировали пассажиров. Затем в Шереметьево сняли действие сигнала "воздушная тревога".

Кроме того, в терминалах аэропорта вновь начали регистрировать пассажиров на рейсы по России и за рубеж. При этом министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе.