Журналисту "Новой газеты" Ролдугину продлили домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест журналисту "Новой газеты" (признана СМИ-иноагентом в России) Олегу Ролдугину до 10 января 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Ролдугин проходит по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных. Следственные действия в редакции "Новой газеты" проводились в начале апреля. Силовики также проверяли издание на возможную связь с "Новой газетой. Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

Дело, в котором фигурирует Ролдугин, было возбуждено 10 марта, задержали журналиста в апреле. В незаконном использовании персональных данных Ролдугин вину не признал и заявил, что скрываться не собирается.

Суд арестовал журналиста до 10 мая. В июне меру пресечения изменили – Ролдугина перевели из СИЗО под домашний арест.