Полиция Казахстана заявила, что рэпер Navai не платил штраф за освобождение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/navaib

Российский рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) вышел на свободу в Казахстане, не заплатив штраф, сообщили РИА Новости в департаменте полиции Жамбылской области Казахстана.

Немногим ранее адвокат рэпера Рена Керимова заявила, что ее подзащитного могут отпустить при условии выплаты штрафа – более 46 тысяч долларов.

Однако на уточняющий вопрос, требовалась ли музыканту плата за освобождение и о какой сумме идет речь, в департаменте ответили, что это не так, и подчеркнули, что дело прекращено.

Бакирова задержали 14 октября на пункте пропуска "Кордай" в Казахстане. При въезде из Киргизии в его Mercedes было обнаружено 2,5 грамма марихуаны. Музыкант признался, что приобрел наркотики в Бишкеке, после чего против него возбудили дело о контрабанде и незаконном хранении. Суд отправил его под арест на два месяца.

20 октября рэпера выпустили из СИЗО под залог. Как уточнили в МВД Казахстана, дело прекращено из-за деятельного раскаяния и потому, что нарушение стало первым в жизни Бакирова. Невиновным его при этом не признали.

