Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 16:08

Шоу-бизнес

Полиция Казахстана заявила, что рэпер Navai не платил штраф за освобождение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/navaib

Российский рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) вышел на свободу в Казахстане, не заплатив штраф, сообщили РИА Новости в департаменте полиции Жамбылской области Казахстана.

Немногим ранее адвокат рэпера Рена Керимова заявила, что ее подзащитного могут отпустить при условии выплаты штрафа – более 46 тысяч долларов.

Однако на уточняющий вопрос, требовалась ли музыканту плата за освобождение и о какой сумме идет речь, в департаменте ответили, что это не так, и подчеркнули, что дело прекращено.

Бакирова задержали 14 октября на пункте пропуска "Кордай" в Казахстане. При въезде из Киргизии в его Mercedes было обнаружено 2,5 грамма марихуаны. Музыкант признался, что приобрел наркотики в Бишкеке, после чего против него возбудили дело о контрабанде и незаконном хранении. Суд отправил его под арест на два месяца.

20 октября рэпера выпустили из СИЗО под залог. Как уточнили в МВД Казахстана, дело прекращено из-за деятельного раскаяния и потому, что нарушение стало первым в жизни Бакирова. Невиновным его при этом не признали.

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика