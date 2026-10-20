Mash: рэпера Navai освободили под залог из казахстанского СИЗО

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) освобожден из-под стражи в Казахстане и вылетел в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Решение об освобождении принял следователь МВД, ведущий уголовное дело музыканта. По информации канала, он изменил меру пресечения без обращения в суд.

Бакиров признал вину, при этом обжаловать решение о заключении под стражу он не успел. Накануне рэпера перевели из следственного изолятора в районный изолятор временного содержания, откуда затем отпустили.

Navai задержали в ночь с 13 на 14 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан из Киргизии. При досмотре его автомобиля было обнаружено 2,5 грамма марихуаны, которые, как затем выяснилось, исполнитель приобрел еще в Бишкеке.

После задержания против музыканта возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, а 15 октября суд отправил его под стражу на два месяца. Защита добивалась изменения меры пресечения и выхода рэпера под залог.