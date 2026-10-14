Рэпер Navai признался, что приобрел наркотики в Бишкеке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) в ходе допроса признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Об этом сообщает канал Baza со ссылкой на МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время суд изберет артисту меру пресечения.

О задержании Navai в Казахстане при пересечении границы с Киргизией стало известно 14 октября. При проверке автомобиля рэпера на пограничном пункте "Кордай" нашли наркотические средства. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков.

Как уточнили СМИ, в кармане водительского сиденья нашли 2,5 грамма марихуаны. Вместе с рэпером в машине находились еще два человека. Всех троих задержали. В настоящее время артист находится в изоляторе временного содержания.

При этом концерт Navai в Астане был отменен "по техническим причинам". Желающие вернуть деньги могут обратиться на платформы, где покупались билеты.

