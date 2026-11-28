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Информации о пострадавших туристах или нарушении туристических программ из-за землетрясения на Камчатке в Российский союз туриндустрии (РСТ) не поступало, сообщили РИА Новости в организации.

В РСТ добавили, что в регионе сейчас туристическое межсезонье, а активность путешественников значительно ниже, чем в летние месяцы.

Подземный толчок магнитудой 6,2 зарегистрировали в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН". В краевом центре он ощущался на три балла.

Толчок произошел 29 ноября в 01:15 по местному времени (28 ноября в 16:15 по московскому времени). По данным службы, очаг землетрясения располагался на глубине 189,1 километра.

