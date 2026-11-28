Фото: телеграм-канал Baza

Таиланд может ввести санкции против повстанческих формирований, которые контролируют часть пограничных с королевством регионов Мьянмы. Причина – загрязнение мышьяком вод пограничных рек из-за кустарной добычи редкоземельных металлов и золота, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Исследования воды в реках, расположенных в глубине страны и относящихся к одному бассейну с пограничными реками, пока не выявили опасной концентрации мышьяка. Однако в самих пограничных реках содержание этого вещества остается высоким. В связи с этим местные власти создают альтернативные источники водоснабжения населения, в первую очередь артезианские скважины.

Ожидается, что министерство обороны Таиланда до особого распоряжения остановит поставки в приграничные районы Мьянмы химикатов для горнодобывающей отрасли. Мера направлена на защиту населения Таиланда от последствий загрязнения рек мышьяком.

По информации министерства, правительство Мьянмы пока не в состоянии обеспечить остановку деятельности объектов горнорудной промышленности. Причина – продолжающиеся боевые действия между правительственными войсками и этническими повстанцами в штате Шан в районах горнорудных работ.

Ранее в реке Бебаю на индонезийском острове Бали обнаружили воду ярко-розового цвета с резким запахом. Специалисты управления окружающей среды района Карангасем отобрали пробы в трех точках. Недалеко от реки находятся креветочные пруды, но связан ли их сброс с окраской воды, пока не установлено.

