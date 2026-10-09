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09 октября, 12:06

Происшествия

Прокуратура начала проверку после возможного загрязнения реки Десны в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о возможном загрязнении реки Десны. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе мониторинга территории специалисты выявили факт сброса сточных вод из водовыпуска в реку. Также были выявлены признаки загрязнения: скопление пены, неестественные цвет и запах.

К проверке привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Они уже отобрали пробы сточной и природной воды.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее столичная межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после загрязнения Конторского и Конного прудов на реке Малой Сосенке в ТиНАО. К ней также привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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