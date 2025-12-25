Форма поиска по сайту

25 декабря, 19:26

Экология

Мосводосток ликвидировал загрязнение Яузы на северо-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидировали загрязнение русла реки Яузы в районе улицы Менжинского на северо-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе организации.

"После получения сообщения о наличии масляных следов на реке Яузы оперативные бригады Мосводостока прибыли на место для обследования участка акватории в районе улицы Менжинского. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы масляной пленки", – говорится в сообщении.

В рамках работ по устранению загрязнения специалисты обработали зеркала воды специализированным средством и установили дополнительное боновое заграждение.

При этом они не зафиксировали угроз для жизнедеятельности флоры и фауны.

О разливе маслянистого вещества на Яузе стало известно 25 декабря. По данным прокуратуры, в результате инцидента пострадали утки. Специалисты взяли пробы воды на разных участках, а птиц отправили на реабилитацию в Московский зоопарк.

Специалисты Мосводостока проверили акваторию Яузы у Электрозаводского моста

