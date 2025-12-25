Прокуратура начала проверку после загрязнения Яузы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы вместе с сотрудниками столичного департамента природопользования начала проверку после загрязнения акватории реки Яуза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На реке был выявлен разлив маслянистого вещества, в результате пострадали утки. На данный момент распространение загрязнения приостановлено, акватория Яузы очищена.

Специалисты уже взяли пробы воды на разных участках. В свою очередь, уток отправили на реабилитацию в Московский зоопарк.

Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил в своем телеграм-канале, что на реке установлен дополнительный изолирующий бон и проведена обработка раствором.

"Жители СВАО вместе с командой парка Яуза патрулируют береговую линию и помогают спасать птиц. Пункт координации работает по адресу Заповедная, 28 (помещение катка). 8 (903) 133-41-04", – уточнил он.

