В Великий пост на московских ярмарках продают финики, грузди и коврижки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На московских ярмарках можно купить продукты, разрешенные во время Великого поста. Богатый ассортимент позволит православным горожанам разнообразить рацион, передает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, в ярмарочном павильоне на Отрадной улице находится гастрономическое посольство Смоленской области, где можно приобрести бочковые огурцы и капусту, сыродавленые масла, сбитень, медовую пастилу и яблочный сок прямого отжима. В этом году производители также привезли особый десерт – постную коврижку, которую готовят на меде с добавлением корицы, какао и изюма.

Во время Великого поста особенно популярны орехи, сухофрукты и соленья. Кроме того, для перекуса подойдут ягоды без сахара или сушеные фрукты. Участница московской ярмарки Инна привезла в столицу финики нового урожая на ветках, хурму, апельсин без кожуры и вишню, а также миндаль, кешью и другие орехи.

В свою очередь, участники ярмарки Евгения и Максим предлагают москвичам как классические соленья, так и оригинальные продукты, разрешенные во время поста: тыкву, салаты, чипсы из капусты с шалфеем, шафраном и куркумой, а также многое другое.

На ярмарках можно приобрести сушеные подосиновики, подберезовики, опята, маслята, моховики, белые грибы и лисички. Также горожане найдут на прилавках маринованные осенние и зимние опята.

На рыбных рынках "Москва – на волне" посетители также могут приобрести некоторые товары по случаю Великого поста со скидкой в 10% до 11 апреля. Такие товары отмечены особыми ценниками. В основном на прилавках представлены морепродукты с Дальнего Востока и из северных морей.

В столичном Депздраве советовали москвичам пройти диспансеризацию и оценить состояние своего здоровья перед Великим постом. Сделать это бесплатно может любой человек, имеющий прикрепление к городской поликлинике Москвы.