На рынках "Москва – на волне" началась акция на морепродукты к Великому посту

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

До 11 апреля посетители рыбных рынков "Москва – на волне" могут приобрести некоторые товары по случаю Великого поста со скидкой в 10%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такие товары отмечены особыми ценниками. Акция не только познакомит покупателей с ассортиментом рынков, но и позволит разнообразить рацион в период поста. В основном на прилавках представлены морепродукты с Дальнего Востока и из северных морей. Они остаются свежими и сохраняют яркий вкус.

Считается, что во время Великого поста следует ограничиться крупами и овощами, отказавшись от продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молоко и сливочное масло. Однако некоторые морепродукты являются бескровными, поэтому употреблять их разрешено. В этот период они насыщают организм белком и микроэлементами.

Например, со скидкой продаются варено-мороженые магаданские, северные и мурманские креветки. А вяленую креветку можно подавать как закуску или добавлять в салаты. Представлены и маринованные варианты на шпажке – нужно просто обжарить их, и они будут готовы к употреблению.

Также со скидкой доступен командорский кальмар. Есть и филе для горячих блюд и салатов, и цельные тушки для нарезки, и щупальца отдельно. Можно купить практически готовые варианты на шпажке.

Кроме того, по акции на прилавках можно найти морской гребешок. Он есть как свежий, так и свежемороженый, сохраняющий свои полезные свойства. Этот морепродукт со сладковатым мясом используется для супов, жарки и запекания. Есть и филе на шпажках.

Рыбные рынки "Москва – на волне" открыты в районах Митино и Косино-Ухтомском. Там также есть фуд-корты, зоны хранения продуктов и даже студии для проведения мастер-классов. Одна из особенностей рынков – лаборатории, проверяющие качество товаров.

На рынках продают морепродукты из основных рыбных регионов страны, включая Камчатку и Карелию. Также покупателям доступна доставка.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди граждан. Глава государства подчеркивал, что от употребления морепродуктов зависит здоровье нации. Например, в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни.

