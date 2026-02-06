Назван топ-7 лучших фудмаркетов Москвы

Фото: Мосфото

Концепция рынка, где можно не только купить свежие продукты, но и сразу попробовать их в виде блюд от шеф-поваров, пришла в столицу в начале 2010-х годов. На московских фудмаркетах можно поучаствовать в мастер-классах, а также посетить различные мероприятия. Путеводителем по самым интересным гастромаркетам города поделился RUSSPASS Журнал.

"Вокруг света"

Расположен в сердце города, в минуте ходьбы от Красной площади, на пешеходной Никольской улице. Маркет объединяет фуд-корты ресторанного уровня, где можно найти все: от балкарских хычинов и вьетнамского фо-бо до итальянской пиццы из дровяной печи. После 20:00 там начинаются вечерние мероприятия с диджеями.

Адрес: улица Никольская, 10.

Даниловский рынок

Историческое место торговли, получившее современное архитектурное воплощение в виде узнаваемого шатра. В настоящее время это не только точка с разнообразной едой и свежими продуктами, но и площадка для семейных мероприятий. Среди локаций выделяются кулинарная школа Ginza Project, корнер узбекской кухни "Нон", марокканское кафе "Тажин Касабланка" и пекарня "Любовь Пирогова".

Расположение: около станции метро "Тульская".

Фудмолл "Депо. Москва"

Проект на территории бывшего Миусского трамвайного депо. Внутри отреставрированного кирпичного здания царит атмосфера оживленных улочек с бесчисленными лавками, кондитерскими, кофейнями, барами и ресторанами. По выходным и вечерам пятницы часто проходят концерты и фестивали.

Расположение: улица Лесная, между станциями "Белорусская" и "Менделеевская".

StrEAT

Просторный гастромаркет, название которого говорит само за себя ("street" – улица, "eat" – есть). Там можно неспешно гулять, выбирая блюда из десятков концепций: от свежих морепродуктов в "Вилкой в море" и авторской русской кухни в "Былинкино" до ближневосточных деликатесов в Damascus. На территории есть парковка, разрешен вход с собаками.

Адрес: улица Ленинская Слобода, дом 26а, ТЦ Roomer.

Фудмолл "Три вокзала. Депо"

Расположен недалеко от Казанского вокзала в здании бывшего троллейбусного депо. Помимо разнообразного фуд-корта с кухнями мира, там есть коворкинг, библиотека, детская комната и даже круглогодичный автомобильный кинотеатр, в салон которого еду доставляют прямо с фуд-корта.

Усачевский рынок

Исторический рынок с атмосферой XIX века, расположенный между станциями "Фрунзенская" и "Спортивная". Внутри – тщательно отобранные корнеры (от гавайской до корейской кухни) и уютная кофейня Fave. Также здесь можно приобрести фермерские продукты: от свежей рыбы и сыров до фруктов и сыродавленных масел.

Адрес: улица Усачева, дом 26.

"Центральный рынок" на Трубной

Новый фудмаркет на Рождественском бульваре, возродивший традиции торгового места столетней давности. Внутри представлены десятки гастрономических концепций, а также рестораны от известных групп, таких как White Rabbit Family. Также там работают "Горыныч", ресторан японской кухни Ikura и корнер Zielinski&Rozen, который расположился прямо на входе в здание рынка. По выходным там проходят вечеринки и мероприятия, царит оживленная атмосфера.

