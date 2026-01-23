Основатель "Мясо&Рыба": ресторанный бизнес остается одним из самых конкурентных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ресторатор и омбудсмен в сфере общественного питания по Москве Сергей Миронов заявил, что ресторанный бизнес на данный момент является одним из самых конкурентных сегментов, передает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, некоторое время назад владельцам ресторанов достаточно было просто найти повара, который готовит вкусную еду. Меню при этом могло не меняться несколько лет подряд. В настоящее время приходится ориентироваться на сезонность продуктов и менять дизайн. В заведениях появляются летние, осенние, зимние, а также праздничные декоры.

Миронов отметил, что старые концепции уже не актуальны. Если не следить за трендами, ресторан придется просто закрыть. Успешно продолжают работать заведения, которые могут предложить посетителям новинки, удерживая их внимание на фоне большой конкуренции.

Ранее москвичам рассказали о новых ресторанах в городе. Например, Essenza by Mauro Panebianco предлагает средиземноморскую кухню. В свою очередь, в винном баре Compagnon есть зал со столом на 30 гостей, а музыкальная гостиная "Родня" с четверга по субботу приглашает гостей послушать выступления артистов.

