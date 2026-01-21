В ФРиО рассказали о динамике роста количества кафе и ресторанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам 2025 года в Москве появилось 630 новых ресторанов и кафе, сообщила Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) со ссылкой на ее президента Игоря Бухарова.

Основное число заведений открылось в начале летнего сезона, а по состоянию на конец августа прирост составил до 700 заведений. Уже к концу года эта цифра была скорректирована.

"Дело всегда в популярности той или иной локации, ценах на аренду и других экономических факторах. Ресторанная отрасль – живой организм", – цитирует Бухарова РБК.

По его словам, у посетителей меняются запросы, происходит смена приоритетов. Поэтому любая экономическая ситуация считается временем возможностей для бизнеса. Бухаров считает, что новые вызовы предоставляют новые возможности.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий общественного питания Москвы составил около 700 миллиардов рублей за 9 месяцев 2025 года. Такие показатели были получены благодаря популярности летних веранд.

