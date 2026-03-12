Сервис подачи жалоб на неправомерные действия коллекторов появился на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис подачи жалоб на неправомерные действия коллекторов или их представителей появился на портале "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Воспользоваться услугой смогут как россияне, так и иностранцы. Жалобу может оставить сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего, или недееспособного должника, представитель должника по доверенности и человек, которому коллекторы звонят ошибочно или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.

Заявление необходимо подписывать электронной подписью. Также пользователь должен приложить к нему доказательства. Федеральная служба судебных приставов рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней, уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что нарушением со стороны коллекторов считается разглашение информации о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время.

Ранее в Госдуме предложили запретить коллекторам рекламные обзвоны и звонки в праздничные дни. Речь идет не только о телефонных разговорах, но и о личных встречах. Депутаты указали, что для многих россиян период праздников омрачается навязчивым вмешательством.