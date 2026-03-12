Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 10:33

Технологии

Сервис подачи жалоб на неправомерные действия коллекторов появился на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис подачи жалоб на неправомерные действия коллекторов или их представителей появился на портале "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Воспользоваться услугой смогут как россияне, так и иностранцы. Жалобу может оставить сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего, или недееспособного должника, представитель должника по доверенности и человек, которому коллекторы звонят ошибочно или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.

Заявление необходимо подписывать электронной подписью. Также пользователь должен приложить к нему доказательства. Федеральная служба судебных приставов рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней, уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что нарушением со стороны коллекторов считается разглашение информации о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время.

Ранее в Госдуме предложили запретить коллекторам рекламные обзвоны и звонки в праздничные дни. Речь идет не только о телефонных разговорах, но и о личных встречах. Депутаты указали, что для многих россиян период праздников омрачается навязчивым вмешательством.

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как законно избавиться от долгов

Читайте также


технологии

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика