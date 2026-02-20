Неплательщик алиментов спрятался от приставов в диване в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Житель Санкт-Петербурга, который должен более 300 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, спрятался от приставов в ящике раскладного дивана, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.

По данным ведомства, 39-летний мужчина, проживающий в Калининском районе, не платил алименты на содержание 7-летней дочери около года. В результате судебный пристав составил в отношении него административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей".

Взыскательница алиментов присоединилась к сотруднику УФССП во время следующего визита в квартиру должника. Сначала их встретил посторонний мужчина, однако во время осмотра жилья судебный пристав пришел к выводу, что неплательщик находится дома.

Сотрудник ведомства проверил помещение и перед выходом решил заглянуть в раскладной диван. В нем, скорчившись в неудобной позе, сидел должник. На поверхность он выбрался со словами: "Сдаюсь, сдаюсь".

Ранее многодетная мать из Башкирии, задолжавшая по алиментам почти полмиллиона рублей, попыталась скрыться от приставов в морозилке. Когда приставы решили прийти к ней домой лично, ее сожитель стал утверждать, что неплательщица с ним не живет.

Однако, когда к ней наведались второй раз, соседи рассказали, что видели должницу во дворе. Приставы уже собирались покинуть дом, но в какой-то момент их внимание привлек морозильник на кухне – там и пряталась скрывающаяся алиментщица. Ее доставили в отделение.

