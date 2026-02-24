Форма поиска по сайту

24 февраля, 10:00

Политика

Зеленский потребовал от ЕС назвать дату принятия Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием к европейским лидерам назвать конкретную дату вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его интервью Financial Times.

"Я хочу дату. Я прошу об этом", – сказал украинский лидер.

По данным издания, Зеленский активно настаивает на том, чтобы Украина стала членом ЕС уже в 2027 году.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский "едет на лошади задом наперед". Таким образом премьер отреагировал на слова украинского лидера о желании страны вступить в Евросоюз не позднее 2027 года.

СМИ утверждают, что ссора между Зеленским и Орбаном может помешать планам украинских властей по вступлению в Евросоюз и более тесной интеграции с Брюсселем. При этом с каждым днем настроения между Украиной и Венгрией становятся более жесткими, отмечают журналисты.

