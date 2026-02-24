Солиста группы Shortparis Комягина похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Солист группы Shortparis Николай Комягин был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Церемония прощания с исполнителем состоялась днем 24 февраля в Феодоровском соборе.

В настоящее время люди продолжают нести на его могилу венки и цветы.

О смерти музыканта стало известно 20 февраля. Солист группы Shortparis умер в возрасте 39 лет. Как сообщила журналистка Ксения Собчак, Комягину стало плохо после тренировки по боксу, его сердце не выдержало.

Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке, в 2010-м переехал в Санкт-Петербург. Он был сотрудником Музея современного искусства Санкт-Петербурга, а также занимался образовательными программами.

Популярность Комягину принесло творчество в составе группы Shortparis, основанной в 2012 году. Вместе с тем музыкант сыграл в фильмах "Карамора", "Сложноподчиненное" и байопике про Виктора Цоя "Лето".

