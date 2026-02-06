Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 16:17

Общество

Телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Советскую телеведущую и диктора, заслуженную артистку РСФСР Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания состоялась ранее в православном храме святителя Николая Чудотворца, расположенном там же. На мероприятии присутствовали близкие, друзья и коллеги Жильцовой.

Журналисты Александр Митрошенков и Андрей Малахов прислали венки.

О смерти телеведущей стало известно 3 февраля, ей было 89 лет. По словам ее сына, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Жильцова известна тем, что вела программу КВН в паре с Альбертом Аксельродом, а после – с Александром Масляковым до временного закрытия программы.

Кроме того, она была ведущей многих других передач, в частности "Веселых ноток", "Спокойной ночи, малыши", "Песни года", "Утренней почты", "Огонька", "По вашим письмам".

В 1993 году Жильцова ушла из эфира. Она реподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

Читайте также


утратыобщество

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика